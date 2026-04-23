Selección triunfa en Olimpiada Nacional

La selección Chiapas de Voleibol de Playa femenil inició su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con una jornada de contrastes en la sede de Puebla, donde disputó dos compromisos en la fase inicial del certamen.

En su primer partido del día, la dupla chiapaneca tuvo un complicado arranque al medirse con el representativo de Colima, conjunto que mostró mayor consistencia en momentos clave para quedarse con la victoria. A pesar del resultado adverso, las jugadoras del estado dejaron destellos de buen nivel competitivo y capacidad de reacción en la arena.

Para su segundo duelo, el equipo mostró una notable mejoría en su desempeño, ajustando su estrategia y fortaleciendo su coordinación en la cancha. Esto se reflejó en un triunfo importante frente al representativo anfitrión de Puebla, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo.

El conjunto está integrado por Yessica Michell Rivera Gaspar y Hazel Ruiz Torres, quienes compiten en la categoría juvenil mayor. La dupla ha trabajado de forma constante para llegar en condiciones óptimas a esta justa nacional, donde buscan posicionarse entre las mejores del país.

Actuación destacada

Durante el encuentro ante Puebla, Chiapas logró imponer su ritmo de juego, destacando en la recepción y en la definición de puntos clave, lo que permitió controlar el desarrollo del partido y asegurar el resultado a su favor.

La participación del equipo chiapaneco continuará en los próximos días, dentro de un calendario que exige regularidad y fortaleza mental para avanzar en la competencia. Cada duelo representa una oportunidad para consolidar su rendimiento y aspirar a mejores resultados en esta edición de la Olimpiada Nacional.