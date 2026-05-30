Suman medallas de oro, plata y bronce

La delegación chiapaneca de Luchas Asociadas volvió a destacar en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de conquistar una medalla de oro, una de plata y una de bronce durante las competencias celebradas en las áreas de combate del velódromo de Puebla.

La actuación más sobresaliente fue de Daniela Méndez Alfonzo, quien se proclamó tricampeona nacional en la categoría sub-20 femenil de los 53 kilogramos, consolidándose como una de las máximas exponentes de la disciplina en Chiapas.

La gladiadora chiapaneca consiguió su tercera presea de oro consecutiva en competencias Conade, después de haberse coronado en las ediciones de Jalisco 2024 y Tlaxcala 2025, manteniendo así un dominio absoluto dentro de su división.

En su camino rumbo al campeonato en Puebla, Daniela Méndez superó a representantes de Nayarit, Veracruz, Sonora, Nuevo León, Yucatán y Jalisco, demostrando gran nivel técnico y fortaleza sobre el colchón para subir nuevamente a lo más alto del podio.

Por su parte, Ximena Josette Domínguez Revueltas tuvo una destacada participación en la división sub-17 femenil de los 65 kilogramos, obteniendo la medalla de plata tras una intensa jornada de combates.

La chiapaneca venció a rivales provenientes de Jalisco, Ciudad de México, Durango y Querétaro, para avanzar hasta la gran final, en al que cayó ante la representante de Nuevo León para quedarse con el subcampeonato.

Asimismo, Hannia Sayuri Casso López aportó un bronce para Chiapas en la categoría sub-15 femenil de los 66 kilogramos, luego de superar a competidoras de Baja California, Estado de México y Guanajuato.

La luchadora avanzó hasta las semifinales, instancia en la que fue superada por Querétaro, resultado que le permitió subir al podio y sumar otra presea para la entidad.

De este modo Chiapas continúa demostrando su crecimiento en las Luchas Asociadas a nivel nacional, gracias al esfuerzo de atletas, entrenadores y asociaciones deportivas que siguen impulsando el talento estatal en las competencias más importantes del país.