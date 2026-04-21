Tapachula también está en la “fiesta grande”

Tapachula FC goleó por 5-1 a Dragones de Oaxaca en la fecha 30, última del Torneo 2025-26 del grupo 2 de la Liga TDP, duelo disputado en el estadio Olímpico de Tapachula. El conjunto chiapaneco pudo acceder a la Liguilla de Filiales en la Zona A, gracias a esta victoria y a una combinación de resultados que antes del partido parecía improbable.

Sólida actuación

El equipo huacalero mostró solidez y aprovechó su condición de local para imponer condiciones desde la primera mitad ante un rival que ofreció poca resistencia.

Brihan Gerardo abrió el marcador al minuto 17, mientras que Luis Fernando Tavera amplió la ventaja al 23, dejando el 2-0 antes del descanso y encaminando el triunfo. Para la segunda parte, Tapachula fue aún más dominante y Santiago Aguilar marcó al minuto 50 el 3-0.

Gerardo firmó su doblete al 77 para el 4-0, en tanto que Aguilar también repitió en el tiempo agregado (al 92 + 2) para el 5-0. Ya en el cierre, Baldomero Luna descontó (al 90 +5) para Dragones, dejando el definitivo 5-1.

Se metió a la Liguilla

Con este resultado, Tapachula llegó a 47 puntos en el grupo 2 (con saldo de 12 victorias, 8 empates y 10 caídas) y se metió a la “fiesta grande” gracias a la inesperada derrota del Club de Ciervos FC como local ante Atlético Pachuca (0-1), en el grupo 6, para quedarse así con el último boleto disponible.

En la ronda de dieciseisavos de final, Tapachula FC se enfrentará al segundo mejor clasificado a la Liguilla, el Racing de Veracruz, que acumula 75 unidades en la campaña y únicamente quedó por debajo de Tigres de Álica.