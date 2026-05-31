Toluca es campeón de la Concachampions

Luis García volvió a ser el héroe de Toluca. El portero de Diablos Rojos no solo evitó goles en los 90 minutos, también atajó el penalti decisivo para darle la Concachampions a los suyos.

Fueron más de 120 minutos en los que la afición escarlata sufría con ver a su equipo y más cuando en los últimos seis llegó el tanto felino que llevó el partido hasta la tanda de penaltis.

Purata sucumbió a la presión del Nemesio Diez y Luis García se hizo gigante para atajar su disparo para destapar una auténtica fiesta en el infierno.

Faltas, jaloneos y el intercambio de palabras fueron el principal ingrediente de los primeros minutos del partido.

El esférico cambiaba constantemente de propietario. Unos minutos era del Toluca, pero no lograban generar peligro; lo mismo sucedía con los felinos, quienes fueron más precavidos en gran tramo del partido.

El primero en sacudirse el “miedo escénico” fue Nicolás Castro. El mediocampista escarlata ganó de cabeza al minuto 16, quedándose cerca de abrir el marcador.

Con el empuje de su afición, los de la U empezaron a tomar mayor riesgo al buscar el arco del local y coleccionaron unas cuantas llegadas en los últimos minutos del primer tiempo.

Con una conducción eléctrica, Diego Lainez se abrió paso y logró sacar un tiro de zurda desviado, pero que despertó a la ofensiva felina.

Inspirado por su compañero, Jesús Garza inquietó a Luis García con una volea al minuto 39.

La tónica fue casi la misma en la parte complementaria.

Se van a tiempos extras

Lo ofrecido en la segunda parte no fue suficiente y el partido se fue a los tiempos extras.

Lainez se impuso ante los empujones y jalones en su mano a mano, dejó el balón para Correa que sacó un buen disparo raso, pero Luis García volvía a salvar su arco en el inicio del primer tiempo extra.

Para el 105, Jorge Díaz Price controló orientado para meterse al área de Tigres y con un amague dejó plantada a la defensa felina para cruzar su disparo y vencer a Nahuel Guzmán para provocar una erupción escarlata.

La afición mexiquense ya se saboreaba el título de Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), pero los felinos tenían otros planes.

Un centro medido de Brunetta encontró la testa de Joaquim, quien martillo el esférico para emparejar el encuentro al 114 y ponerle mayor sazón al cierre.

Con Luis García como figura, los escarlatas se hicieron del título en una tanda que terminó 6-5.