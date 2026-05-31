Tovar inicia receso mundialista como líder

El campeonato 2026 de Súper Copa Roshfrans y su categoría de Tractocamiones desembarcaron en León, donde el piloto del equipo Shell Rimula, Santiago Tovar, se adjudicó el segundo lugar y eso le sirvió para irse al receso mundialista encabezando las posiciones.

El conductor del tractocamión número 26 acumula un total de 360 puntos y supera por once a Juan Cantú. A lo largo de las cuatro fechas que lleva disputadas, solamente en Yucatán no se subió al podio, al cruzar la meta en sexto puesto, mientras que ganó en Chiapas y Aguascalientes, y en León también fue segundo.

Se va tranquilo

Santiago y Juan se han disputado la victoria en las últimas tres carreras, en la cuales la parte más alta del podio fue en dos ocasiones para el capitalino y en una oportunidad para el piloto regiomontano.

“Se podría decir que me voy tranquilo de casi esta primera mitad de la temporada. Como líder, conozco muy bien a mis rivales, puedo identificar cual es el talento de cada uno de ellos y saber cómo controlarlos para sacarle el mayor beneficio”, expresó Tovar.

Dijo, por último, que una de las bases para encontrarse al frente de las posiciones es una total y absoluta planificación del trabajo, por lo que considera que es bueno contar con la participación del equipo para elaborar con mayor precisión cada plan.