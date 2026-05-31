Veracruz dominó la Temporada 2025-2026

La Liga TDP puso broche de oro a la Temporada 2025-2026 con la consagración de Delfines de Coatzacoalcos y Racing de Veracruz como campeones absolutos.

Las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México, fueron el escenario de una emocionante doble jornada de encuentros para conocer al Campeón de Campeones tanto en la categoría de ascenso como en la de filiales.

Delfines se impone

El cuadro de Delfines, que venía de ganar el campeonato de la Zona A luego de imponerse ante Cruz Azul Lagunas en penales, buscaba poner la cereza en el pastel a una temporada épica y lo consiguió al vencer por 1-0 a Saltillo Soccer FC con solitaria anotación de Juan Pablo “Huevo” Ramos.

De esta forma el equipo de Coatzacoalcos concluyó su participación en esta división, ganándose deportivamente el ascenso a la Liga Premier FMF Serie A para el próximo ciclo.

Racing, campeón de filiales

Por su parte, el Racing de Veracruz se quedó con el trofeo de Campeón de Campeones tras derrotar también por la mínima diferencia (1-0) al Atlético Morelia con gol de Álvaro Vidales.

Racing había dado la sorpresa en la ronda previa al dejar fuera a Pachuca, mientras que los michoacanos llegaron a esta instancia después de de eliminar a Gorilas de Juanacatlán.

En el caso del Racing, no tiene derecho al ascenso, ya que compite en la categoría de filiales de la TDP y el futuro del club al que pertenecen es incierto por los problemas extracancha que ha tenido la franquicia de Liga Premier FMF, derivados de los hechos violentos que se registraron en su estadio —el cual permanece vetado—, por lo que desde hace semanas se ha especulado sobre la posible desaparición del club.