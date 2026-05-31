Wolosky celebra con Evaluación Técnica 2026

La Academia Wolosky llevó a cabo con éxito la Evaluación Técnica 2026, un evento que reunió a decenas de gimnastas, entrenadores, jueces y padres de familia, en una jornada dedicada a medir el progreso deportivo de los alumnos y a reconocer el esfuerzo invertido en meses de preparación.

La actividad se desarrolló en el marco de los festejos por el 28º aniversario de la institución, consolidándose como una de las celebraciones más importantes para la comunidad gimnástica que forma parte de este reconocido centro de formación deportiva.

Actividad

Durante la primera ronda de evaluaciones las participantes fueron examinadas en diferentes aparatos y modalidades que forman parte de la Gimnasia Artística. Las pruebas incluyeron barras fijas, vigas de equilibrio, piso y salto, en las que demostraron coordinación, fuerza, flexibilidad, técnica y control corporal.

Cada rutina fue observada cuidadosamente por el panel de jueces integrado por Ada Ramos, Berenice Flores, David Macías, Cristian Flores y Luis Durante, quienes tuvieron la responsabilidad de valorar la ejecución de las habilidades presentadas por las deportistas de acuerdo con los criterios técnicos establecidos para cada nivel.

Los organizadores destacaron que este tipo de evaluaciones representan una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los gimnastas, ya que permiten medir avances, detectar áreas de oportunidad y fortalecer la confianza de los participantes rumbo a futuras competencias.

Asimismo, la directiva de la Academia Wolosky expresó su agradecimiento a los padres de familia, quienes han sido una pieza clave en el crecimiento de los atletas. Su respaldo constante, su acompañamiento y su compromiso han permitido que los alumnos continúen desarrollándose en un ambiente de disciplina y superación.

Otro de los aspectos destacados de la jornada fue la participación del Club de Gimnasia Viga de Tapachula, cuyos integrantes formaron parte de las actividades programadas, fortaleciendo los lazos de convivencia e intercambio deportivo entre instituciones dedicadas a la formación de nuevos talentos.

La evaluación no solamente sirvió para medir aspectos técnicos, sino también para celebrar los logros alcanzados por las atletas a lo largo de la temporada. Cada ejercicio presentado reflejó las horas de entrenamiento y la dedicación que caracteriza a quienes practican esta exigente disciplina.

Gran cierre

Para finalizar, las gimnastas ofrecieron una serie de presentaciones escénicas inspiradas en rutinas que previamente han ejecutado en competencias nacionales. Estas exhibiciones permitieron al público apreciar el nivel alcanzado por las deportistas y reconocer el trabajo hecho durante años de preparación.

En la modalidad de salto de caballo participaron Regina Noemí, Reina Valentina, Isabela Bravo y Lucía Abigail. Por su parte, en barras asimétricas destacaron Reina Valentina, Isabela Bravo, Regina Noemí, Grecia Sofía y Betlen Ochoa; y en viga de equilibrio figuraron Regina Noemí, Lucía Abigail, Reina Valentina, Daniela Marian y Grecia Sofía.