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12 años de sueños en Chiapas

Mayo 30 del 2026
12 años de sueños en ChiapasDaniel, contento por el aniversario
12 años de sueños en ChiapasUna ocasión muy especial
12 años de sueños en ChiapasMuy contentos ese día

Con una elegante velada llena de recuerdos y emociones, Daniel Bastar celebró 12 años de trayectoria creando historias inolvidables en bodas y celebraciones especiales. Rodeado de amigos, clientes distinguidos y proveedores, el reconocido wedding planner compartió una mágica noche marcada por la nostalgia, la felicidad y el agradecimiento hacia todas las personas que han sido parte fundamental de su camino profesional. La decoración, el ambiente y la exquisita cena fueron cuidadosamente diseñados para hacer de este aniversario una experiencia única y totalmente acorde con la esencia del festejo. ¡Felicidades por estos años!

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