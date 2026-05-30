12 años de sueños en Chiapas

Con una elegante velada llena de recuerdos y emociones, Daniel Bastar celebró 12 años de trayectoria creando historias inolvidables en bodas y celebraciones especiales. Rodeado de amigos, clientes distinguidos y proveedores, el reconocido wedding planner compartió una mágica noche marcada por la nostalgia, la felicidad y el agradecimiento hacia todas las personas que han sido parte fundamental de su camino profesional. La decoración, el ambiente y la exquisita cena fueron cuidadosamente diseñados para hacer de este aniversario una experiencia única y totalmente acorde con la esencia del festejo. ¡Felicidades por estos años!