A toda madre se estrenará en el FICG

Entre Ricardo Pérez de La Cotorrisa y el comediante Hugo, “El Cojo Feliz”, superan más de siete millones de seguidores entre sus respectivas cuentas de Youtube e Instagram. Ambos pondrán a prueba la lealtad de sus comunidades con A toda madre, comedia cinematográfica de clasificación C que se estrenará oficialmente esta semana en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

La historia arranca cuando ambos son compañeros de escuela y uno de ellos asegura al otro que algún día tendrá relaciones con su mamá. Años después, la mujer (Lourdes Echevarría) dice a su hijo (Hugo) que se casará con quien resulta ser aquel compañero que lo amenazó, (Pérez), entonces este hará lo posible para impedir esa unión. “Sabemos que desde la premisa ya está fuertecita, que las mamás en México son un tema delicado, pero todo está tratado con respeto”, dice Max del Río, director del filme. “La idea salió de experiencias en la secundaria, sería una pesadilla eso. Aclaro que no es como ‘American pie’, de poner a una ‘MILF’ nada más, ni en modo parodia”.

La clasificación C se debe al uso en pantalla de sustancias y otras cosas que se reserva la producción. A toda madre no va a competencia del certamen tapatío, sino que tendrá funciones especiales. “Puede levantar ámpula y estamos preparados para ello, la comedia necesita de atrevimiento, ponerle pruebas a la moral”, expresa Hugo.

Con un costo de seis millones de pesos, la cinta tuvo locaciones en la Ciudad de México y Michoacán. Parte del equipo no cobró para sacar adelante la historia filmada a mediados del año pasado. Para Hugo, ser estandopero le permite abordar la comedia, ahora desde otro ángulo. “Después de tantos años te sale el colmillo de dónde va cayendo la risa; ‘A toda madre’ tiene mucho de eso y la que se vea en Guadalajara va sin censura”, indica.

La película fue realizada por Feliz Producciones con la idea de llegar a la pantalla grande este año.