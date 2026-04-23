También conocida como El viaje en paracaídas, es la obra más importante del poeta chileno Vicente Huidobro y fue publicada en Madrid el año 1931. Se trata de un poema épico y creacionista escrito por el poeta chileno Vicente Huidobro. Consta de siete cantos, que narran la historia de un viaje imaginario del protagonista, Altazor, a través de diferentes niveles de la conciencia.

El poema comienza con el nacimiento de Altazor en el espacio y su posterior caída a la tierra. A partir de ahí, el protagonista comienza su viaje por distintos mundos y realidades, a menudo desafiando las leyes de la física y la lógica.

A lo largo de la obra, Huidobro utiliza una variedad de técnicas literarias, como la rima, el verso libre y el collage, para presentar una atmósfera creacionista y onírica. También hace referencia a diversas corrientes artísticas y literarias de su época, como el cubismo y el futurismo.

Trascendencia

Altazor se considera una de las aportaciones más importantes de la poesía chilena y latinoamericana del siglo XX, y ha influido en muchos otros poetas y artistas. Se trata de una obra compleja y rica en significados, que se presta a múltiples interpretaciones.

Puede leerse como una exploración de los diferentes niveles de la conciencia humana, desde la realidad cotidiana hasta la dimensión trascendental. A lo largo del poema, el protagonista va descubriendo y experimentando estos distintos mundos, y su viaje se convierte en una búsqueda de la verdad última de la existencia.

Huidobro era un poeta vanguardista que rechazaba las formas tradicionales de la literatura y el arte. En Altazor, se puede leer una crítica implícita al mundo moderno y sus limitaciones, y una búsqueda de nuevas formas de expresión y de sentido.