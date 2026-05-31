Alumnos exponen su sensibilidad

Con la presencia de la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, el 27 de mayo fue inaugurada la de la exposición “Teratos”.

En su recorrido por la muestra, la arqueóloga felicitó a las y los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Artes, por el talento, la creatividad y diversas técnicas aplicadas en cada una de las piezas que forman parte de esta colección.

Detalló que a través de este trabajo se puede ver la sensibilidad artística y las habilidades técnicas adquiridas por los estudiantes durante su formación académica.

Asimismo, indicó que se mantiene atenta y comprometida con las necesidades y el fortalecimiento de la Facultad de Artes, así como con todas las unidades académicas que conforman la universidad, lo que conlleva la apertura de espacios que favorezcan la expresión y el desarrollo académico.

Proceso de creación

La coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales, Norma Guichard Lozada, y la docente titular del Taller de Ilustración, Sandra Beatriz Astudillo Constantino, puntualizaron que esta exhibición, la cual es el resultado del Taller Terminal de Ilustración y reúne los trabajos hechos por alumnas y alumnos de sexto a octavo semestre de la licenciatura, fue instalada en el Centro Universitario de Información y Documentación (CUID) de Ciudad Universitaria.

Astudillo Constantino detalló que las obras presentadas surgen de un proceso en el que las y los educandos están en contacto con diferentes materiales y técnicas que les permite asimilar, comprender y crear lenguajes visuales a partir de historias, sentimientos y experiencias personales.

Durante el corte del listón y el recorrido estuvieron presentes el secretario académico de la Unicach, Enrique Pérez López, y el director del CUID, Felipe Martínez Gordillo, además de miembros de la comunidad universitaria. Cabe señalar que la exposición permanecerá abierta al público en general hasta los primeros días del mes de agosto. El Centro Universitario de Documentación e Investigación se encuentra en el interior de Ciudad Universitaria.