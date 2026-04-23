¿Ángela y “Canelo” en una relación?

La polémica vuelve a crecer tras los rumores que vinculan a Ángela Aguilar con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, en medio del escándalo por la supuesta ruptura de la intérprete con Christian Nodal.

El contexto surge luego del escándalo por el video de “Un vals”, que desató especulaciones sobre la vida personal de la artista, abriendo la puerta a nuevas versiones sobre posibles relaciones sentimentales.

Romance

Fue el periodista Javier Ceriani quien dio a conocer detalles sobre el supuesto vínculo entre la cantante y el pugilista, en declaraciones que rápidamente se viralizaron sobre los movimientos de Pepe Aguilar para vigilar a su hija. “Y el control era, habría puesto cámaras de seguridad en la casa para grabar a su hija con las personas que venían a tener relaciones íntimas y poder así controlar a su hija, pero también controlar a los hombres que entraban”, explicó Ceriani.

El comunicador también aseguró que los encuentros entre ambos se realizaban bajo estrictas medidas de discreción: “Supuestamente, él venía en helicóptero, se encontraban, pasaban uno o dos días juntos en el mismo lugar”.

De acuerdo con esta versión, la relación habría tenido lugar en un departamento ubicado en Houston, donde ambos coincidían lejos del ojo público. Además, Ceriani señaló que la cercanía entre ambos no se limitaba a encuentros privados, sino que también compartieron viajes y eventos públicos.

En particular, destacó presentaciones donde Ángela Aguilar interpretó el himno nacional mexicano, lo que habría facilitado la convivencia entre ambos.

Extrema discreción

El periodista enfatizó que, de haber existido el romance, este se habría mantenido bajo estricta reserva debido al contexto personal de ambos: “Ella sabía dónde estaba parada porque él estaba casado. No, él no suele filtrar nada, superdiscreto, y ella tenía que ser discreta, aunque ella siempre es adicta a revelar a sus machos”.

Asimismo, apuntó a una dinámica compleja en la que ambos manejaban una vida pública y otra privada: “Tenían ambos una doble realidad. Ella tenía que ocultar este romance, él también. Él, por obvias razones, un hombre que tiene una fama mundial. Ella, obviamente, está en la mirilla del escándalo total”.

Hasta el momento, ni Ángela ni Saúl “Canelo” Álvarez han confirmado o desmentido estas versiones, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.