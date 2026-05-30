Arturo Arellano vuelve con Bosques

El actor Arturo Arellano creció de la mano de dos hombres, dos personajes que interpreta en la puesta en escena Bosques, toda una travesía de emociones cuya segunda temporada está por concluir en junio.

Arellano interpreta a Aquiles, una persona mayor que ve con temple la vida y también encarna a Alejandro, de quien dice, ataca para conseguir sus objetivos sin medir las consecuencias. “No siento que haya quedado algo de ellos en mí, pero siento que alcancé la madurez en el escenario para darles vida fue releer el texto y habitar a los personajes, ha sido una cosa impresionante”, indicó el histrión de su participación en la obra.

Obra

Bosques es una obra del dramaturgo libanocanadiense Wajdi Mouawad que forma parte de la reconocida tetralogía La sangre de las promesas, que se presentará hasta el 9 de junio en el Círculo Teatral de la Ciudad de México con función los martes a las 7:30 p.m.

La obra también cuenta con la participación de Vaita Sosa, quien es el eje entre Aquiles y Alejandro, indicó el actor.

Arturo también habló de la aventura que es participar en una segunda temporada de la obra, ya que la primera terminó con localidades agotadas “y aunque muchos estábamos disponibles para montarla de nuevo, siempre está la incertidumbre de que vuelva a funcionar, pero el público se dejó tocar por la dramaturgia”.