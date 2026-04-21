Bárbara Torres sufre desmayo

La actriz Bárbara Torres dio el susto a sus compañeros de la obra de teatro Brujas, ya que al llegar a un hotel donde se hospedaban, en Tamaulipas, la también comediante se desmayó, lo que desató tensión. Ante al complicado momento que se vivía, Sabine Moussier, compañera de reparto, confrontó a la persona que grabó a Torres en la ambulancia. El audiovisual de inmediato “corrió” en internet. El video fue captado fuera del hotel Alameda, donde se ve cómo personal de emergencias sube a Bárbara Torres al vehículo de emergencias.

En ese momento, Sabine, quien pensaba en el estado de salud de Bárbara, se acercó para pedir que se eliminara el video: “Bórralo, bórralo ya”, se escucha decir. Pablo Chagra, influencer de noticias del espectáculo, habló sobre la noticia y dijo que Bárbara habría experimentado una “crisis de gastritis y colitis” justo después de terminar la función de Brujas.

Según portales de noticias locales, Bárbara Torres, quien da vida a Excelsa, se encuentra mejor tras recibir atención médica, descartando complicaciones mayores.