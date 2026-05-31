Capturarán la mirada de Graciela Iturbide

A Graciela Iturbide se le reconoce mundialmente por su trabajo en la fotografía en blanco y negro, extrayendo imágenes de comunidades indígenas y además, porque cinefotógrafos como Rodrigo Prieto aprendieron de ella, pero ya era hora de brincar al cine.

Es por eso que pronto llegará el documental Graciela Iturbide, la imagen que vuela, dirigido por Lucía Gajá (Mi vida dentro), bajo la producción de Piano, compañía mexicana que ha apoyado a cintas ganadoras en Cannes y nominadas al Óscar como Annette (2021) y El triángulo de la tristeza (2022).

La cinta se encuentra ahora en los toques finales para su estreno este mismo año, inicialmente en festivales, para luego salir a pantalla grande. “Pudimos haber hecho ocho películas de Graciela, pero esta es una película observacional en donde lo que hacemos es regresar a ciertos lugares que fueron muy representativos de su trabajo”, dice Gajá.

Su historia

“Es un retrato donde ella habla de su vida, de su visión, de su camino, de sus sueños, de lo que significa la fotografía para ella. Viajamos por el país, estuvimos en Juchitán; en Sonora con los seris, en la Ciudad de México, donde está su estudio, pero también en Los Ángeles, donde hizo un trabajo importante con cholos y cholas y Lanzarote en España, donde tiene una búsqueda profunda del origen de la vida”, detalla la realizadora.

Iturbide, con más de cinco décadas de trayectoria, obtuvo el año pasado el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que reconoce la contribución al patrimonio cultural de la humanidad.

Durante su carrera ha logrado otro como el Grand Prize Mois de la Photo (París, 1988), el International Grand Prize (Hokkaido, Japón, 1990), el Rencontres Internationales de la Photographie (Arles, 1991) y el Doctorado Honoris Causa en Artes por el San Francisco Art Institute en 2009.

Espíritu local

Entre sus trabajos más recordados se encuentran la serie Los que viven en la arena, donde destaca el retrato de lo que se ha bautizado como Mujer Ángel, así como retratos como el de una mujer a la que llamó Madonna y otro de un asistente a una pastorela, en 1980, pero que capta el espíritu local, por portar una máscara de luchador. “Es una road movie, nos vamos encontrando con personas a lo largo del camino y con quien ella estuvo trabajando, que conoció y que van narrando con ella todo eso, no hay ningún otro artista en el documental”.

La cineasta espera también el estreno de Vidas en la orilla, secuela de la cinta Mi vida dentro, la cual presentaba el caso de Rosa, la joven condenada a 99 años de prisión en EE. UU., por presuntamente causar la muerte de un niño. Ahora, en esta nueva entrega que apenas pasó por la Gira de Documentales Ambulante, se abordará lo ocurrido en los últimos 20 años. “Para ver por qué fue condenada a tantos años y sin evidencia clara”, señala.