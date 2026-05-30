Deforestación afecta a las mariposas

Mariposas coloridas y de tonos vibrantes convirtiéndose en cenizas... El motivo: la deforestación. Una investigación realizada por científicos brasileños en la selva amazónica, en colaboración con la Universidad Federal de Pelotas, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y el Centro para la Ecología y la Conservación de la Universidad de Exeter del Reino Unido, ha demostrado que hay especies de mariposas que se están volviendo menos coloridas en las zonas deforestadas en comparación con los bosques preservados.

Este preocupante fenómeno generado por la deforestación y que tiene un impacto a largo plazo en las mariposas, afectando no solo a sus colores, sino también al hábitat natural de especies que se encuentran en peligro de extinción, como la hermosa morfo azul, nativa de la Amazonia.

Cambio de color

La biodiversidad de la Amazonía es impresionante, ya que es la selva tropical más grande del planeta y “el hogar” de miles de especies vegetales y animales. Entre ellas se encuentran muchas especies de mariposas, como la mariposa morfo azul (Morpho menelaus), la Prepona narcissus, la Cithaerias andromeda, la Historis acheronta, entre muchas otras nativas de la región amazónica, según detalla el estudio realizado conjuntamente por las universidades mencionadas.

Dado que las mariposas son sensibles a los cambios ambientales repentinos, al estar íntimamente asociadas a las especies vegetales del entorno en el que viven, se han convertido en un “termómetro” de los efectos de la deforestación que se ha producido en la Amazonía, ya que se ven directamente afectadas por la disminución de las áreas boscosas.

Cristiano Agra, profesor de ciencias biológicas e investigador de la Universidad Federal de Pelotas, coorientador del estudio hecho en 2021, afirmó en un artículo de la Agencia Brasil con la agencia de comunicación oficial del gobierno federal brasileño, que el impacto de la deforestación en los ecosistemas es enorme.

Investigación

Los científicos del estudio en cuestión analizaron los colores de las alas de 60 especies de mariposas encontradas en diferentes puntos de la selva amazónica con distintos impactos humanos y hicieron una clasificación. Así, cada especie fue catalogada según su composición general y su probable contacto con el entorno circundante.

Los investigadores observaron que, en lugares recientemente deforestados, el color de las alas de las mariposas era marrón o grisáceo, en comparación con el tono de las mismas mariposas que vivían en la selva no deforestada y presentaban una riqueza de colores y tonos azules, brillantes, transparentes, rojos y anaranjados en sus alas.

En un artículo publicado en el sitio web de la Universidad Federal de Pelotas, el biólogo Ricardo Spaniol, uno de los principales autores de la investigación, vinculado con el Programa de Posgrado en Ecología de la UFRGS, explica que al inicio del estudio se centró en verificar cómo la deforestación afectaría a las mariposas en diferentes aspectos, pero a lo largo del trabajo se observó que las características de las mariposas se correspondían con los cambios en el medio ambiente.

“Empezamos con una idea un poco diferente, no necesariamente aplicada a los colores, pero fueron estos los que nos llamaron la atención en ese momento y decidimos investigar más a fondo lo que estaba sucediendo con la coloración de las mariposas”, explicó Spaniol.

El estudio se llevó a cabo dentro de un área del Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales, que pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia, el cual cuenta con fragmentos de bosques originales, áreas deforestadas y una gran extensión continua de selva amazónica preservada, una diversidad ambiental que se ha vuelto esencial para la observación de los investigadores. Tras una intensa investigación, llegaron a resultados que demuestran que la composición cromática de las mariposas acompaña las características del hábitat de cada mariposa.

Esto se debe a que los bosques no afectados por la acción humana presentan una diversidad y riqueza de plantas para la alimentación de estos insectos. Algo que no ocurre en las áreas deforestadas, ya que, evidentemente, su vegetación es limitada, lo que también provoca la desaparición de especies, como es el caso de la hermosa mariposa azul conocida como morfo azul, que está en peligro de extinción y tiene un papel ecológico fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas forestales.