Desentierran tumba romana

Un equipo arqueológico desenterró en la zona de Al Bahnasa, antigua Oxirrinco, ubicada en Egipto, una tumba romana en la que permanecían momias, objetos de oro y un papiro con un fragmento de la Ilíada, de Homero.

El hallazgo, difundido por el diario ibérico La Razón y la agencia Ansa Latina, se hizo en una estructura funeraria subterránea identificada como Tumba 65, donde se ubicaron cadáveres envueltos en vendajes de lino, así como sarcófagos de madera policromada, a pesar de que el recinto había sufrido saqueos.

Los investigadores de la Universidad de Barcelona y del Instituto para el Antiguo Oriente Próximo, encabezados por Maite Mascort y Esther Pons Mellado, documentaron en el enclave situado a unos 190 kilómetros del sur de la capital egipcia las momias que presentaban envolturas adornadas con motivos geométricos y colores que han perdurado.

Excavación

Uno de los cuerpos tenía en su interior un fragmento de papiro con pasajes pertenecientes al segundo canto de la Ilíada, conocido como el “Catálogo de las naves”.

El descubrimiento del texto, según el ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, “agrega una dimensión literaria e histórica importante a esta área”, enriqueciendo la ya vasta nómina de hallazgos que la provincia de Al Menia ha proporcionado en años recientes.

El profesor Hassan Amer, de la Universidad de El Cairo y responsable del equipo egipcio en la excavación, precisó que la tumba 65 “ha permitido recuperar un contexto material de enorme interés para comprender la fusión cultural entre las tradiciones locales egipcias y las costumbres llegadas del Mediterráneo helenístico y romano”.

Se trata de un testimonio que refuerza el papel de Oxirrinco como uno de los depósitos documentales y arqueológicos más prolíficos de los periodos ptolemaico e imperial.