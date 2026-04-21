Feria de la cultura jurídica en Tuxtla

La 2ª Feria del Libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a Tuxtla Gutiérrez a partir de este 21 de abril. El evento permitirá adquirir las publicaciones oficiales de este órgano, el cual garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos de las personas.

De acuerdo con el cartel difundido por los organizadores, el encuentro se llevará a cabo del 21 al 23 de abril, de 9:00 a 16:00 horas, y permitirá encontrar textos especializados, ideales para fortalecer los conocimientos en esta materia.

Programa

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, se sumará a estas actividades que tienen como lema “La justicia es la paz”.

El programa iniciará a las 13:00 horas con la presentación del libro Género y privación de la libertad en México. Tendencias y propuestas, de Corina Giacomello. Hora y media después será el turno de Derechos humanos. La prevención victimal en el espacio universitario, de Marilú Camacho López.

Para el segundo día, las actividades literarias llegarán a este encuentro con el libro La escritura como destino. Doce ensayos sobre la obra y el pensamiento de Rosario Castellanos, que será comentado por Elsa de Solórzano y Angélica Altuzar Constantino. Más tarde, Fernando Trejo hablará de su poemario Tristera.

Para el último día, Olivia Borbolla Márquez tendrá la oportunidad de dar a conocer su obra Rasthur, la travesía, a las 9:30 horas, para después dar paso al conversatorio “La importancia de la historia y crónica de los zoques”, con la participación de Maribeyner Morales Vázquez con el tema “La Malinche. La historia comienza en Chiapas”; Santiago Pérez Hernández, con “De huellas, voces y recuerdos. Historia y cultura de Copainalá”; Cecilia del Carmen Montoya León, con “Crónicas de Ocozocoautla. Corazón zoque”, y Fabián Aguilar Vázquez, con “De historias, cuentos, leyendas y danzas folclóricas tradicionales”.

Dónde y cuándo

Para los interesados en asistir, el evento tendrá lugar en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, ubicadas en fraccionamiento El Bosque, sobre el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez.