FIL Guadalajara celebrará a Rulfo

Juan Carlos y Pablo Rulfo, dos de los hijos del escritor jalisciense Juan Rulfo, dieron el banderazo de salida al maratón de la lectura pública de Pedro Páramo organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para celebrar el Día Mundial del Libro.

A través de un comunicado, la organización señala que, para Pablo Rulfo, pintor e hijo del escritor mexicano, este homenaje es muy significativo, porque ayuda a fortalecer la visión que debe tener Jalisco sobre sus propios artistas: “Es muy importante que integre a sus creadores a su historia, a su contexto y a su cotidianidad”.

Además, reconoce la importancia de destacar “todo lo que ha generado Jalisco en muchos contextos, pues es fundamental que exista una conciencia por recuperar a sus creadores y que se continúe realizando esa labor de manera más profunda”, afirmó el creador. “‘Pedro Páramo’ es la obra literaria mexicana con más traducciones en el mundo y se estima que ha sido trasladada a más de 35 idiomas”.

Para el también diseñador gráfico, “no es solo una obra literaria, es una obra visual, fotográfica, con imágenes sonoras que abarcan la realidad de cualquier parte del mundo, generando eco en el extranjero y que ha crecido por sí misma, por su propio peso intelectual y creativo”.

Además, agrega el comunicado, reconoce que las nuevas generaciones de lectores “tienen una capacidad diferente y más amplia de comprender no solo una obra literaria, sino también el mundo” y que, sin duda, en este maratón de lectura lo más importante es “la percepción que los lectores tengan y que, poco a poco, adquieran más contacto con la obra”.

Ocupaciones

Juan Rulfo, además de su trabajo literario, incursionó en la fotografía y se desempeñó durante casi 25 años como redactor, corrector de estilo, asistente editorial y jefe de publicaciones en el Instituto Nacional Indigenista.

Para Pablo Rulfo, la labor de su padre “no era estrictamente la de un escritor convencional. Tenía, sobre todo, un gran interés por la historia, por la gran realidad de México, por su complejidad, centrándose en los pueblos originarios. Todos sus intereses se orientaron hacia la difusión de esta visión y de profundizar en la estructura del país, así como a desarrollar una colección de antropología social”.

El maratón de lectura en voz alta de Pedro Páramo, tendrá lecturas espejo en distintos municipios, en todos los planteles y módulos del Sistema de Educación Media Superior y Bibliotecas de la UDG, con lo cual calculan que serán alrededor de 50 mil lectores los que lean a Juan Rulfo en todo Jalisco durante la jornada de este 23 de abril.

La celebración incluye la activación “Las facetas de Rulfo: imagen, voz y territorio”, una propuesta que entrelaza escritura, imagen y sonido para adentrarse en el universo de Juan Rulfo, en la que se integra la contemplación de su trabajo fotográfico, un paisaje sonoro que evoca lo invisible —viento, murmullos y distancia— y la presencia de su voz a lo largo del recorrido dirigido al público infantil.