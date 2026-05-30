Héctor Ireta responde a las críticas

El entorno digital en México registra una nueva controversia vinculada al sector del entretenimiento y la locución profesional. Héctor Ireta, actor de doblaje con trayectoria en diversas producciones internacionales, se convirtió en tendencia bajo el apelativo de “Lord Doblaje” luego de que se viralizara una entrevista donde expresa opiniones consideradas por muchos como “elitistas” y “fuera de la realidad operativa” del gremio.

La respuesta del público no se hizo esperar, generando un debate sobre la ética profesional, la formación de nuevos talentos y la percepción de superioridad dentro de las industrias creativas. Ante la escalada de críticas, el famoso decidió emitir un pronunciamiento para aclarar el contexto de sus palabras.

La polémica surge a raíz de una entrevista en video donde Ireta cuestiona los métodos de ingreso de las nuevas generaciones al mundo del doblaje. En el material viralizado, el actor enfatiza la importancia de una formación académica rigurosa. Según se observa en las secuencias difundidas, el tono utilizado por él generó una percepción de “arrogancia” que detonó el apodo satírico en plataformas como X y Tiktok.

Fuera de lugar

En su respuesta a las críticas, Héctor Ireta sostiene que sus comentarios fueron “sacados de contexto” y que su intención principal es defender la calidad del trabajo actoral frente a la inmediatez de las redes sociales.

El actor afirma que el doblaje requiere de una técnica que no sé improvisa, aunque reconoce que la forma en que comunicó su mensaje no fue la más afortunada. Al respecto, especialistas en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que estos fenómenos de “cancelación” digital suelen ocurrir cuando existe una desconexión entre la jerarquía profesional y la sensibilidad social de las audiencias contemporáneas.

Versatilidad

Entre sus trabajos más reconocidos por los seguidores de la cultura pop se encuentran: Armin Arlert, la voz recurrente de este personaje fundamental en la serie Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), participando en múltiples temporadas y películas de la franquicia. Lars Barriga, personaje en la serie animada de Cartoon Network Steven Universe.

Asimismo, Azael de la serie animada Hazbin Hotel, una producción que alcanzó gran viralidad en plataformas de streaming. Y Ringo Roadagain, el antagonista en el videojuego JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R.