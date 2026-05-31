Danielle Fabiola Navarrette nació en Tucson, Arizona, 3 de marzo de 2001, más conocida como Inde Navarrette, es una actriz estadounidense, de cine y televisión. Hizo su debut en la serie Denton’s death date en 2019. Es conocida por sus papeles de Estela de la Cruz en la cuarta temporada de la serie 13 reasons why en 2020 y por interpretar a Sarah Cushing en la serie Superman & Lois en 2021.

De madre australiana, padre mexicano y con cuatro hermanos menores, Navarrette nació en Tucson, Arizona, pero pasó gran parte de su juventud en Visalia, ya que su padre, que creció en el Condado de Tulare, era infante de marina, por lo que se mudó mucho cuando era niña, hasta que sus padres se separaron. Tras estudiar su primer año en el Mount Whitney High School, se trasladó a Los Ángeles para terminar la escuela y lanzar su carrera como actriz.

Su carrera

Inde comenzó actuando en comerciales a la edad de 16 años. En 2018, participó en el cortometraje Cross words together de Shubham Sanjay Shevade. Un año más tarde protagonizó la serie de comedia original de Snapchat Denton’s death date, y participó en el Sundance Directors Lab del Festival de Cine de Sundance, que incluyó a Robert Redford, Christine Lahti y Ed Harris como mentores.

El año 2020 hizo su debut en el cine en la película Wander darkly de Tara Miele, protagonizada por Sienna Miller y Diego Luna, y realizó su primer papel importante en televisión interpretando a Estela de la Cruz en la cuarta temporada de la serie 13 reasons why de Netflix. El año 2021 fue confirmada como parte del elenco principal de la serie de The CW Superman & Lois, donde interpreta a Sarah Cushing, hija de Kyle y de Lana Lang

Su nombre fue puesto por su madre como una abreviatura de la palabra “independent” (independiente). Se dedica a la pintura en acrílico desde pequeña y cuando niña practicó futbol, softbol y gustaba de leer cómics.

Actualmente

La actriz de 25 años acaba de convertirse en una de las nuevas scream queens favoritas del Internet gracias a su papel como Nikki en la película de horror de Curry Barker, con una actuación tan impresionante que muchísimas personas ya están diciendo que merece una nominación al Óscar. Aquí te contamos todo sobre nuestra nueva actriz favorita.

Lo más divertido es que, según ella misma, fue precisamente el lado mexicano de su familia el que la traumó, cariñosamente, con el horror desde chiquita.

En entrevista con para una revista, Inde contó que en casa de su familia mexicana había literalmente muñecos de Chucky en el baño y una obsesión total con las películas de terror. Mientras tanto, el lado australiano de su mamá era completamente distinto: comedias románticas, Audrey Hepburn, Sandra Bullock y películas como 10 things I hate about you o How to lose a guy in 10 days.

Se asustó a sí misma grabando Obsession

Considerando lo intensa que es Nikki, honestamente no sorprende. Inde contó que hubo momentos durante el rodaje donde incluso ella misma terminó aterrorizándose al ver fragmentos de sus escenas en los monitores. Especialmente durante una escena nocturna donde Nikki habla con Bear mientras él despierta en plena madrugada. “Creo que hay algo muy aterrador en asustarte a ti misma”, explicó la actriz. Y sí, después de ver Obsession, entendemos perfectamente a qué se refiere.

Nikki estuvo inspirada parcialmente en Pearl de Mia Goth

Sí, otra reina absoluta del horror moderno. Inde reveló que ella y el director Curry Barker usaron muchísimo la actuación de Mia Goth en Pearl como referencia para construir a Nikki.

La idea era que el personaje se sintiera exagerado y perturbador… pero al mismo tiempo completamente humano y emocionalmente real. No querían una villana caricaturesca. Querían alguien incómodo porque sus emociones sí se sienten reales.

Hay momentos de Obsession donde Nikki da muchísimo miedo, pero también entiendes exactamente de dónde viene toda esa intensidad emocional. Muy al estilo de Pearl.