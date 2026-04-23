Invisible es una de las novelas más conmovedoras y exitosas de Eloy Moreno, ilustrada por Pablo Zerda y publicada originalmente en 2018. A través de una narrativa fragmentada y cargada de simbolismo, la obra aborda con crudeza y sensibilidad el tema del acoso escolar (bullying) y la indiferencia social.

La historia se cuenta desde la perspectiva de un niño de unos 12 años que, tras sufrir un grave “accidente” y encontrarse en el hospital, asegura tener el superpoder de la invisibilidad.

La novela nos recuerda que lo verdaderamente invisible es aquello que elegimos no mirar. Es una lectura recomendada tanto para jóvenes como para adultos, padres y docentes, por su capacidad de generar empatía y reflexión sobre la convivencia escolar.

Perfecto para disfrutar en familia

¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El nuevo álbum de Eloy Moreno combina lo mejor de dos mundos: el formato de la colección Cuentos para Contar entre Dos y la historia que ha emocionado a cientos de miles de lectores. Contiene preguntas para que los niños participen; personajes con los que los niños y las niñas se identifican; ilustraciones que les ayudan a desarrollar sus habilidades de observación, y un texto cuidado que impulsa el desarrollo de las emociones. En definitiva, un libro con el que niños y padres podrán no solo divertirse, sino que también aprenderán, participarán y, sobre todo, vivirán juntos un momento muy especial.