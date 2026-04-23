Invitan al festival del papalote

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), a través de su directora, Gabriela Abarca Flores, invita a la ciudadanía en general a participar en el segundo festival ¡Que Viva el Papalote!, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la explanada del parque Bicentenario, a partir de las 17:00 horas.

En rueda de prensa, destacó que el evento estará abierto a niñas, niños, adolescentes y personas adultas que deseen mostrar su destreza elaborando o volando estos juguetes tradicionales. Agregó que es una actividad que les emociona mucho organizar, ya que es una convocatoria cien por ciento familiar y gratuita.

Dinámicas

Puntualizó que como parte de este festival habrá dos concursos. Uno es de elaboración de papalotes y podrán participar niños y niñas de 7 a 13 años. Cada uno deberá fabricar un papalote con el material que obsequiará el ITAC, pero también podrá utilizar material adicional con el que cuente.

En esta categoría, adelantaron, se evaluarán la creatividad y la originalidad del diseño, el tema o concepto representado, el uso de materiales y técnica de elaboración, así como la estética y el acabado del trabajo. Los papalotes deberán tener capacidad de vuelo.

El segundo concurso será el de vuelo de papalote. En esta dinámica podrán participar todas las personas a partir de los 14 años de edad. Las y los interesados deberán acudir al evento con un papalote elaborado con materiales tradicionales (papel, tela y estructuras a base de materiales naturales como palma, carrizo, madera, papel, papel reciclado, estambre).

Se calificarán aspectos como la creatividad y la originalidad del diseño, el tema o concepto representado, el uso de materiales y técnica de elaboración, la estética y el acabado del papalote, además de que este deberá mantener un vuelo estable y alcanzar una altura considerable.

Premios

Abarca Flores informó que en elaboración de papalote entregarán 2 mil 500 pesos al primer lugar; 2 mil para el segundo y mil 500 para el tercero. Mientras que en vuelo, el primer puesto habrá 3 mil 500, 3 mil para el segundo y 2 mil 500 para el tercero.

Agregó que es importante hacer el registro previo accediendo y llenando los datos en el siguiente formulario https://forms.gle/sZ2SDMJF8k4H2F8V7.