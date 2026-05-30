Jóvenes se desarrollan en el arte

Entre ovaciones y muchos mensajes instándolos a continuar con sus sueños y seguir con sus estudios profesionales, alumnos del sexto semestre del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Icahch) presentaron la obra coreográfica Entropía, el collage.

La actividad tuvo lugar el auditorio del Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde bailaron por un lapso de media hora, brindando una pieza que integra distintos géneros musicales.

En entrevista con los estudiantes Maximiliano Megchún Gutiérrez y Alondra Monserrat Bravo Díaz, precisaron que fue la segunda vez que montaron esta coreografía, pues un día antes habían estado en el teatro Francisco I. Madero de esta ciudad.

Añadieron que Entropía es una obra de distintos estilos dancísticos que fueron trabajando y desarrollando desde hace varios meses como parte de su formación académica en el nivel medio superior.

Más allá de un mensaje

Megchún Gutiérrez destaca que esta obra les ha permitido aprender sobre la danza, desde lo contemporáneo hasta el urbano, abarcando la mayor parte de los géneros musicales para que cada una de las partes que conforman la coreografía tuviera un mensaje claro y, con ello, un motivo para darla a conocer al público.

En tanto, Alondra Bravo puntualizó que Entropía, el collage se compone de géneros como el contemporáneo y otros más movidos, para ofrecer un espectáculo entretenido. Detallaron que en la construcción de esta pieza participaron todos los alumnos, quienes propusieron sus pasos e ideas, todo bajo la coordinación de la maestra Zaira Lobato.

Asimismo, resaltaron que no se esperaban tener esa gran libertad al montar sus propias obras. “Esperamos encontrarnos con algo más estricto, pero el bachillerato del Icahch se encargó de darnos la libertad suficiente para poder desarrollarnos tanto en nuestros estudios como en nuestra vida diaria”, dijo Maximiliano.

Alondra comentó que el Icahch es un bachillerato muy innovador porque brindan mucha libertad y los maestros son muy comprensivos, además de que permiten desarrollarse en cualquier rama del arte.