Kabah se pone drag

Fantasía, brillo y buena música es como se podría definir al espectáculo “Ocrilú”, un concepto que une en un mismo a Kabah y el mundo de arte drag. “Desde que comenzamos nuestra carrera, hemos sido disruptivos, siempre nos hemos salido de nuestra zona de confort y esto es este proyecto en este momento para Kabah, la emoción de hacer algo nuevo y diferente, que nos da la sensación de que el mundo sigue evolucionando”, dijo la cantante Daniela Magún.

“Ocrilú” es un show producido por Hugo Mejuto, quien se ha caracterizado por innovar con conceptos como “Grandiosas”. “Cuando se me ocurrió tener en el elenco parte del drag, quería llamar a alguien internacional, pero pensé ¿por qué tenemos que tenemos que salir a buscar a alguien afuera si tenemos a la mejor, y es de casa? Es cuando el nombre de Lyn May vino a mi mente, que ella aceptara estar en el proyecto y conocerla en persona, fue ver lo profesional que es, que tiene la disciplina que se ha perdido un poco en el ambiente artístico”, comentó Hugo Mejuto.

Evento internacional

Apio Quijano explicó que para ellos como agrupación es muy emocionante formar parte de esta experiencia, sobre todo porque compartirán el escenario con figuras destacadas del drag en México.

El show también será un motivo de festejo para la banda. “Es el inicio de la celebración por los 30 años de ‘La calle de las sirenas’ (su segundo álbum estrenado en 1996)”, destacó Federica Quijano.