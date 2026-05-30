Las “cachetadas” a Enrique Guzmán

Arturo Vázquez vivió las secuelas de la mala relación que existió entre su padre Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, pues a pesar de que él no tenía ningún problema con el cantante, en una ocasión, este se refirió a él de forma peyorativa, llamándolo “jotito”, y aunque el actor se molestó, supo cómo salir avante.

El hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega fue entrevistado por varios medios de comunicación y, en el encuentro, el actor rememoró una ocasión en que, acompañó a su padre a uno de los conciertos que, ofrecía con Enrique Guzmán y otros de sus contemporáneos, en el Auditorio Nacional.

Aunque fue una velada grata, fue una acción de don Enrique lo que lo desestabilizó; así lo recordó: “Una vez iba yo pasando en el Auditorio, después de todos salieron, mi papá había cantado y yo me quedé ahí, comiendo mi quesito en el ‘catering’ y, cuando iba de salida, dijo algo de mí, estaba con los músicos y dijo ‘ahí va el jotito’”.

Desconcertado, Arturo no supo qué hacer y, aunque tenía claro que no podía contestar de una forma agresiva, supo que tenía que salir en su defensa propia. “Yo seguí caminando y cuando voltee dije ‘¿qué le digo?, Dios mío, ¿qué digo?’. Me voltee y me regresé, para estar enfrente de él, y le digo ‘señor, ¿me puedo tomar una foto con usted, por favor?’, con una sonrisa”, rememoró.

Sencillez

Para el actor esa fue la forma de demostrarle a Enrique Guzmán su sensatez y mesura. “Ese es mi triunfo, amigos, ese es el Arturo Vázquez que triunfa, no el Arturo Vázquez que es hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega y se cree lo que no es. No, yo tengo que ser humano primero y, luego, soy Arturo”, consideró.

También rememoró que Guzmán, en una ocasión anterior, se acercó a su madre para decirle lo mismo, y ella, en su particular manera, también salió en defensa de él. “Mi mamá ya me había platicado, una vez, que le dijo también ‘si hubieras tenido el hijo conmigo, no hubiera salido jotito’. Y luego, mi mamá le dijo ‘si hubiera tenido el hijo contigo, habría salido jotito e imbécil’”, dijo sonriente.