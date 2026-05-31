Las páginas que cuentan nuestra historia

Hay historias que se cuentan con palabras, pero también existen aquellas que quedan inmortalizadas en una fotografía. Durante cinco décadas, las páginas de Gente de Cuarto Poder han sido testigos de los momentos más importantes en la vida de los chiapanecos: celebraciones familiares, logros personales, eventos culturales, encuentros con grandes personalidades y sucesos que han marcado generaciones enteras. Desde sus orígenes como la sección de Sociales, este espacio nació con el propósito de acercar a los lectores a los rostros, las historias y los acontecimientos que daban vida a la sociedad chiapaneca. Con el paso de los años, las páginas evolucionaron junto con el estado, ampliando su mirada para incluir nuevos temas, nuevas voces y nuevas formas de entender el estilo de vida. Al celebrar los 50 años de Cuarto Poder, hacemos una pausa para recorrer ese camino construido a través de miles de fotografías, cientos de ediciones especiales y una infinidad de recuerdos que forman parte de la memoria colectiva de Chiapas. Un álbum de generaciones Mucho antes de la llegada de las redes sociales, las páginas de Sociales eran el lugar donde las familias buscaban los recuerdos de los acontecimientos más importantes de sus vidas. Bodas, XV años, graduaciones, aniversarios, bautizos y eventos empresariales encontraron un espacio en el periódico, convirtiéndose en testimonios de una época y en documentos históricos que hoy permiten observar cómo ha evolucionado la sociedad chiapaneca. Las fotografías publicadas no solo mostraban una celebración; capturaban emociones, tendencias, costumbres y tradiciones que definieron cada década. Muchos de los protagonistas que aparecieron en aquellas páginas, hoy observan esas imágenes con nostalgia, recordando momentos que marcaron sus vidas. En algunos casos, incluso pueden encontrarse familias enteras que han sido retratadas por generaciones: abuelos, padres, hijos y ahora nietos que continúan formando parte de la historia de Chiapas. Más que Sociales Conforme Chiapas crecía y se transformaba, también lo hacían los intereses de los lectores. Fue así como las páginas dedicadas exclusivamente a los eventos sociales comenzaron a incorporar nuevos contenidos que enriquecieron la oferta editorial. La cultura encontró un espacio para promover el talento local y difundir las expresiones artísticas del estado. La gastronomía abrió la puerta a sabores, tradiciones y propuestas innovadoras. La moda permitió conocer el trabajo de diseñadores, modelos y creadores de tendencias. La salud y el bienestar comenzaron a ocupar un lugar importante en la vida cotidiana de las personas, mientras que la decoración y el diseño mostraron nuevas formas de habitar y transformar el hogar. Cada una de estas secciones ha contribuido a construir una visión más amplia de la vida en Chiapas, reflejando no solamente cómo celebramos, sino también cómo vivimos, creamos, soñamos y evolucionamos. Rostros, historias y momentos inolvidables A lo largo de estos 50 años, la sección Gente han reunido miles de historias. Algunas quedaron registradas en una sola fotografía; otras se convirtieron en coberturas especiales que permanecen en la memoria de los lectores. Por estas páginas han pasado reinas de belleza, artistas, empresarios, deportistas, líderes sociales, promotores culturales y ciudadanos que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo de Chiapas. También han sido escenario para documentar la evolución de la moda, las transformaciones de la ciudad, los cambios en las celebraciones y las nuevas formas de convivencia social. Cada edición representa una cápsula del tiempo capaz de transportarnos a otra época y recordarnos quiénes éramos, cómo vivíamos y qué era importante para nosotros en ese momento. El valor de una fotografía En tiempos en los que las imágenes se consumen de manera inmediata y desaparecen entre miles de publicaciones digitales, las fotografías impresas conservan un valor especial. Cada imagen publicada e