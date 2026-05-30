Luto en María de Todos los Ángeles

La actriz Mara Escalante está de luto por la muerte de Rafael Campos, escritor y creativo que aportó su talento en la elaboración de libretos y sketches para proyectos como María de Todos los Ángeles y otras exitosas producciones de la televisión mexicana.

Campos fue una pieza fundamental detrás de cámaras durante la época en que personajes emblemáticos como doña Lucha y Albertano alcanzaron gran popularidad entre el público. Su trabajo contribuyó al auge de la comedia mexicana en televisión.

Además de su labor como guionista, Rafael Campos destacó como compositor de temas musicales y cortinillas utilizadas en programas como Muero por Marilú y Hazme reír, así como en cápsulas de humor para coberturas internacionales de Televisa en Sudáfrica, China y Tokio.

Fuera de la pantalla, era considerado el “mejor amigo”, cómplice creativo y mentor de letras de Mara Escalante, quien tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales. “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento. Gracias, Rafita: por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: ‘María de Todos los Ángeles’, ‘Muero por Marilú’, ‘Hazme reír’, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo, etcétera”, publicó la actriz.

El mensaje

Escalante también agradeció las canciones y enseñanzas que Campos dejó en su vida personal y profesional. “Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas, por ser mi gran maestro en la escritura de letras, por regalarme tantas buenas ideas”, añadió.

La actriz destacó además el papel que Rafael Campos tuvo como consejero, maestro y amigo cercano de su familia. “Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo. Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos. Xalapa no será la misma, definitivamente no”, expresó.