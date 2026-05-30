Mariana sí colaboraría con Nodal

Tras la separación de OV7, Mariana Ochoa se ha abierto camino en la música mexicana con temas como “La pensión”, con el que arremete en contra de aquellos hombres que no cumplen con las responsabilidades de manutención y crianza de los hijos, y que, además está inspirada en sus propias vivencias.

Pese a esto, la cantante reveló que no tendría ningún problema en trabajar con Christian Nodal, a pesar de los escándalos que lo han rodeado en los últimos años y que están relacionados a la distancia con su hija Inti. Ochoa está convencida de que hay que separar al hombre del artista, por lo que los conflictos personales no deberían interferir con el trabajo. “La música es música. A mí me encantaría (trabajar con él). Me encanta la música de Nodal; se me hace un gran, gran, gran artista”, dijo en entrevista.