México, epicentro del drag

Durante su clase magistral en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la artista C-pher fijó postura sobre el momento que vive la cultura drag en nuestro país.

Desde el escenario, la chilena y ganadora del programa La más draga, aseguró que México se ha convertido en “el epicentro” del drag en Latinoamérica. No solo por la visibilidad, sino porque sus representantes han comenzado a ocupar espacios más allá del entretenimiento.

Ese crecimiento, sin embargo, también ha traído dinámicas que le preocupan; y es que, desde su experiencia en la escena mexicana, C-pher cuestionó la idea de que el conflicto sea una vía para ganar notoriedad. “Mucha ‘camada nueva’ cree que pelearse, atacar a la otra o hacerle sentir menos es la mejor forma de hacerte conocida, y no es así”, dijo.

La artista también habló de los obstáculos que tuvo que enfrentar para consolidarse en la escena latinoamericana, entre los que destacó el rechazo de su propia familia: “No entendían lo que era el ‘drag’, pero sí que era importante para mí”.

Ese proceso la llevó a dejar su entorno y mudarse a México en busca de realizar sus sueños, con el tiempo, aseguró, fue aquí donde encontró mayor reconocimiento tanto a su persona como a su trabajo.

Consejo

En ese contexto, hizo un llamado a quienes comienzan en esta expresión a no permitir que otros definan su identidad ni sus decisiones creativas. “A veces, como latinoamericanos tenemos mucho eso de sufrir, pero también es lindo que nos celebremos”, expresó.

La artista cerró su participación invitando a apoyar a nuevas generaciones y a los espacios culturales que abren lugar a estas propuestas, en un momento en el que el drag, dijo, continúa expandiendo sus fronteras.