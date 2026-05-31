Muere el filosofo y sociólogo Edgar Morin

La teoría del pensamiento complejo quedó sin su principal impulsor. El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin falleció en su país natal a los 104 años, informó la Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, institución dedicada a difundir su obra. No se informó la causa de la muerte.

Autor de una de las propuestas intelectuales más influyentes del último siglo, Morin dedicó gran parte de su trayectoria a cuestionar la fragmentación del conocimiento y a proponer una mirada capaz de relacionar ciencias, filosofía, política, historia y cultura para comprender la realidad desde múltiples dimensiones.

Su primera obra apareció en 1946 con L’An zéro de l’Allemagne, mientras décadas después consolidó el concepto de pensamiento complejo, teoría que influyó en generaciones de investigadores, docentes y estudiantes alrededor del mundo.

El pensador sostenía que los grandes problemas contemporáneos no podían comprenderse desde una sola disciplina, sino mediante el diálogo entre saberes y contextos.