Muere la actriz Karina Duprez

Karina Duprez falleció a los 79 años, era hija de la actriz Magda Guzmán y Julián Duprez. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento en redes sociales, lamentando la pérdida de la actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva, ya que participó en telenovelas como Rosa salvaje, Mundo de juguete y La fuerza del amor.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa Salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

Además de su trayectoria en televisión, Karina Duprez también tuvo participación en teatro y cine, medios en los que mostró su formación actoral y disciplina artística. Se informó que obedeciendo la voluntad de la actriz, no habrá velorio, por lo que será cremada el día de hoy y el sábado se le honrará con una misa.

Una herencia artística familiar

Karina Duprez provenía de una familia con profundas raíces en el mundo del espectáculo. Fue hija de la primera actriz Magda Guzmán, una figura clave del cine de la Época de Oro y de la televisión mexicana, recordada por su participación en películas y telenovelas como Cuna de lobos y María, la del Barrio. La influencia de su madre fue determinante en su vocación artística.

La tradición actoral continuó en la familia: Karina fue madre de la actriz Magda Karina, quien también ha desarrollado una carrera en telenovelas y teatro, manteniendo vivo el legado artístico. Tres generaciones han estado ligadas a la actuación, consolidando un linaje que ha contribuido al desarrollo del espectáculo en México.