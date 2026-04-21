Palestina y su peso histórico

Un fragmento de Palestina se encuentra en la Ciudad de México, se trata de una exposición en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) dedicada a la Basílica de la Natividad de Belén, que a través de maquetas, fotografías y videos da cuenta del resurgir que está teniendo este sitio religioso. “Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad” es la forma en la que este recinto continúa con la labor de visibilizar a Palestina, explica Juan Carlos Balaguer, director del CCEMx.

“Hay que seguir hablando de Palestina, de lo que está pasando en un momento de conflicto, en un momento de genocidio. No queríamos que fuera una exposición de lo que estamos viendo en los telediarios todos los días, muerte y destrucción, sino poner en valor que en Palestina están los orígenes de algo que nos une a todos y todas”, indica.

Dividida en cinco núcleos, cuenta a través de imágenes y videos la historia de esta Basílica. El recorrido comienza con la época constantiniana y cómo las excavaciones arqueológicas revelan detalles de su edificación en el siglo IV. En el segundo núcleo se abordan las lámparas de vidrio, los colores de los frescos constinianos y la pila bautismal que se encontraron en nuevas excavaciones para así llegar al tercer núcleo, donde se muestra el impacto que tuvieron las Cruzadas en esta basílica.

Los daños por guerras y el paso del tiempo no se detuvieron durante siglos, tema que presenta el cuarto núcleo. Con la hazaña de restaurar la Basílica, que comenzó en 2013, concluye el recorrido de la exhibición.

Historia de la humanidad

El proyecto de restauración de la Basílica de la Natividad de Belén es de talla internacional y de colaboración entre comunidades diversas. Por esto, Balaguer señala que la exposición no tiene que ver con católicos, cristianos ni musulmanes, sino que es una muestra “que trata de encontrar los espacios que compartimos todos y todas. Puede parecer ‘naive’ que mientras miles de personas mueren en Palestina, desde aquí estamos poniendo en valor un tema de patrimonio cultural, pero cuando reivindicamos la cultura y la historia, estamos reivindicando la dignidad de un pueblo que no vamos a dejar que se silencie”.

Además de fotografías y videos, la exhibición presenta una maqueta de la Basílica hecha con madreperla, vestidos típicos de Palestina, así como réplicas de los mosaicos bizantinos y lámparas de vidrio encontradas en las excavaciones arqueológicas. “Invito a todo el mundo, independientemente de sus filias y fobias políticas. No es una exposición sobre un país o un territorio, es una exposición sobre la historia de la humanidad”, concluyó Balaguer, quien destacó el posicionamiento de “no a la guerra” de España.

Durante la inauguración, la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, leyó un mensaje Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, quien agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su firme solidaridad con el pueblo Palestino” y al gobierno de España por acoger la muestra. “Iniciativas como estas nos recuerdan el poder de la cultura y del patrimonio para acercar a los pueblos”, dijo Abbas.