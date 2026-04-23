Pide mejorar condiciones en el set

El asesinato de dos trabajadores de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá estremeció al gremio audiovisual y ya tuvo eco en México. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) alzó la voz y exigió medidas urgentes para proteger a actores y equipos técnicos en los sets.

El ataque ocurrió el 18 de abril durante las grabaciones de la cuarta temporada, cuando un hombre atacó con arma blanca al equipo. En México, la ANDA calificó el hecho como reflejo de una preocupante falta de protocolos de seguridad en producciones de la región.

El sindicato denunció que no se trata de un caso aislado, sino de una muestra de precariedad laboral, especialmente cuando se eligen locaciones de alto riesgo sin supervisión adecuada.

Entre sus exigencias destacan garantizar condiciones dignas de trabajo, seguros de vida y gastos médicos para todo el personal, así como cumplir estándares internacionales de seguridad. También cuestionaron la “doble moral” de algunas empresas que, según señalaron, relajan medidas en Latinoamérica.

La ANDA cerró su posicionamiento con una consigna que resume el sentir del gremio: “Sin sindicatos no hay paraísos”.