Presentan “El Muro” de Ángel Boligán

Ángel Boligán, caricaturista de El Universal, tiene su propia exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCU) titulada “El Muro”, una muestra de reflexión visual y crítica sobre las fronteras, la migración y las divisiones de las sociedades contemporáneas.

Con esta exhibición, el caricaturista y artista cubano-mexicano invita al público interesado a analizar las problemáticas sociales a través de la caricatura política y el arte contemporáneo, asimilando el concepto de la frontera, la migración, la identidad y las barreras físicas y simbólicas.

De acuerdo con Cultura UNAM, la exposición encarna este concepto desde la experiencia personal de la migración, reflejando la confrontación con el muro, la pérdida de la tierra propia y la separación de las raíces.

Luego de casi 35 años de residir en México, Ángel Boligán continúa explorando las complejidades de las fronteras contemporáneas y la crudeza con la que se reprime a quienes buscan una vida distinta, impulsados por la esperanza pese al desarraigo.