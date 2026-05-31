Revivirán a Stan Lee con IA

El legado de Stan Lee volverá a escucharse. La empresa ElevenLabs anunció un acuerdo oficial para recrear con inteligencia artificial la voz y apariencia del legendario creador de Marvel, fallecido en 2018 a los 95 años.

La tecnología permitirá usar una versión digital del escritor en narraciones, experiencias inmersivas, videos y contenido interactivo. La diferencia, según la compañía, es que esta vez el proyecto cuenta con autorización legal de los dueños de sus derechos.

Stan Lee fue una de las figuras más importantes del universo Marvel y participó en la creación de personajes como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Doctor Strange y los X-Men.

“Los fans siempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la voz de Stan, y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad”, señaló la empresa en un video publicado en redes sociales.

Acervo

La plataforma explicó que la clonación de voz fue realizada a partir de grabaciones profesionales del escritor, con el objetivo de conservar “su calidez y sentido del humor”.

Además de la voz, el acuerdo contempla el uso autorizado de su imagen digital para usar plantillas autorizadas con la imagen (en estilo cómic) del creador para generar ilustraciones o paneles gráficos personalizados; experiencias holográficas y apariciones virtuales similares a los cameos que realizó durante años en cintas de Marvel.

No es la primera vez que Stan Lee es recreado con IA, en 2025 apareció un holograma interactivo durante la LA Comic Con, donde fans pudieron conversar con un avatar entrenado con entrevistas y grabaciones reales del escritor. Aunque algunos seguidores consideran el proyecto un homenaje, otros mantienen dudas sobre el uso de inteligencia artificial para “revivir” celebridades fallecidas.