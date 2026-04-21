Soy Mario aborda paternidad trans

Cuando Oustin de León leyó el guión de la película Soy Mario, en donde un taxista ha ocultado durante los últimos años ser un hombre trans y en una noche de copas queda embarazado, no pudo estar más de acuerdo. Eso, porque él mismo, al ser trans, vio reflejadas varias situaciones que él o conocidos de la comunidad han vivido sin ser una cinta biográfica y la cual protagoniza.

Soy Mario se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde competirá tanto por el premio Mezcal, que otorga la Sección Oficial de Largo Mexicano, como por el Maguey, que se da a las historias con temática LGBTQ+. “Son historias necesarias porque nosotros existimos, aunque mucha gente pretenda que no, y el cine nos da la oportunidad de visibilizarnos. Claro que tiene su parte de ficción, pero también mucha verdad; de todas las escenas hay un hombre trans que ha pasado por ellas y eso me gustó”, dice Oustin.

En el mundo del entretenimiento, el ejemplo más conocido de una actriz que ha transicionado a actor es Elliot Page (Ellen Page, Juno), pero generalmente hay más actores haciendo lo propio a actriz, como Karla Sofía Gascón y Libertad Palomo.

Casting

En el caso de Oustin, de 43 años, no pensaba estar frente una cámara. La oportunidad se presentó al atender un casting cerrado, en donde se decía para qué era la película dirigida por Sharon Kleinberg, también autora del guión.

En una de las escenas, su personaje le confiesa a una chica enamorada de él, que es un hombre trans. Y en otra no la tiene fácil al ocultar el embarazo, algo que le provoca problema porque también desea ser padre”, explica.

Oustin es cistraspassing, es decir, hombres trans que pasan desapercibidos por su apariencia física. Su alrededor se da cuenta solo si ellos lo comentan. “Me pueden ver en la calle y no reconocer que soy hombre trans. Si yo entro a trabajar sin decir lo que soy, tengo trabajo, pero ya dándome a conocer más, no sé qué puertas se abran y se cierren, todavía no paso por ahí”, comparte.

Oustin considera que México va en paralelo con otros países en personajes trans reales. Solo pide que el abanico se abra por su capacidad actoral y no por cuota de género.