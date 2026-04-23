Traslada a D4vd a una cárcel federal

La situación legal de D4vd suma un nuevo capítulo. Tras ser acusado formalmente de la muerte de Celeste Rivas, el rapero ya fue trasladado a una prisión federal de Los Ángeles.

De acuerdo con información publicada por TMZ, alrededor de las 22:00 horas de este lunes, fue llevado a la Cárcel Central de Hombres del condado de Los Ángeles, donde permanecerá bajo condiciones de aislamiento.

La medida, explicó el portal estadounidense, responde a su condición de “recluso notable”, lo que implica que pasará la mayor parte del tiempo separado del resto de los internos. El cantante fue detenido el 16 de abril por el asesinato de una joven de 15 años. Estuvo en la comisaría del Departamento policial de Los Ángeles sin derecho a fianza.

El fiscal Nathan Hochman formalizó los cargos en su contra, los cuales incluyen asesinato en primer grado con circunstancias especiales, mutilación de un cuerpo, actos lascivos con una menor de edad y acecho, entre otros.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando los restos de Rivas fueron encontrados al interior de un Tesla, propiedad del rapero. Sin embargo, y de acuerdo con la versión de la fiscalía, el asesinato habría ocurrido al menos cinco meses antes (en abril de ese año).