¡Vive el Festival de las Infancias!

Es momento de dejar el celular y lanzarse a una aventura astronómica inolvidable en abril, ya que la Noche de Museos tendrá actividades por el Día del Niño y aquí te contamos de un plan gratis que no te puedes perder.

¿Cómo será el festival?

En esta ocasión, el Festival de las Infancias se une a la tradicional cartelera de la Noche de Museos, el evento mensual que tanto amamos porque nos permite recorrer recintos culturales bajo la luz de la luna.

La cita es el próximo miércoles 29 de abril de 2026. El punto de encuentro será el emblemático Planetario Luis Enrique Erro, ubicado en el corazón del norte de la Ciudad de México.

Lo mejor de todo es que la entrada es libre, así que solo tienes que preocuparte por llegar con toda la actitud y muchas ganas de aprender sobre el cosmos. El evento está diseñado para que las familias disfruten de una velada educativa sin costo alguno, demostrando que la ciencia también puede ser una fiesta.

¿Qué actividades habrá?

La agenda está cargada de experiencias que harán que los niños se sientan como verdaderos científicos. Aquí te contamos todo lo que podrán hacer en este Festival de las Infancias en CDMX:

La magia de la química y los colores: Una de las actividades más visuales donde se demostrarán los colores característicos de los elementos químicos. Es ideal para entender cómo funcionan cosas tan cotidianas como los fuegos artificiales. Se llevará a cabo en la Explanada de 17:00 a 19:00 horas.

Pintacaritas galáctico: No hay festival sin color. Los asistentes podrán transformar su rostro con diseños de planetas y estrellas. ¡Perfecto para las fotos del recuerdo! Esta actividad también será en la Explanada de 17:00 a 19:00 horas, con cupo limitado.

El misterio de la familia Hyllela: Una obra que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental mediante la historia de pequeños animales marinos que ven su hogar amenazado por la contaminación. 17:30 horas en la Explanada.

Observación nocturna: Gracias a la colaboración con la Sociedad Astronómica ESIA Ticomán y el grupo Skyshop, habrá telescopios disponibles para observar las maravillas del universo. Si el clima nos hace el favor, podrás ver cráteres, planetas y más de 18:00 a 20:00 horas.

Cráteres lunares: Un taller práctico donde los participantes explorarán cómo se forman los cráteres en la superficie de la Luna mediante impactos meteóricos simulados.

Barbie STEM: Para quienes buscan inspiración en la ciencia, este proyecto ayuda a descubrir cómo organizar ideas y recursos de forma inteligente. Estará disponible de 18:00 a 20:00 horas.

Domo Móvil: El planetario ofrecerá funciones especiales como Solaris, 3, 2, 1 despegue y Yo Tierra, en diferentes horarios, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

Cuentos y leyendas: Para cerrar con broche de oro, a las 19:00 horas habrá un espectáculo de títeres y malabares en zancos sobre el nacimiento de las estrellas y el México antiguo.

Planea tu visita

Para que no haya contratiempos, te contamos todo sobre el cupo:

La magia de la química y los colores: Cupo limitado a 80 participantes.

Pintancaritas galáctico: Cupo limitado a 10 participantes por hora.

El misterio de la familia Hyllela: Cupo limitado a 80 personas.

Observación nocturna: Cupo limitado a 80 personas por hora, sujeto a condiciones climáticas.

Cráteres lunares: Cupo limitado a 20 participantes cada 30 minutos.

Barbie STEM: Cupo limitado a 10 participantes cada 30 minutos.

Domo Móvil: Limitado a 220 lugares por hora, se requiere registro previo.

Cuentos y leyendas: Cupo limitado a 80 personas.

¿Cómo llegar?

El Planetario Luis Enrique Erro se ubica en la Avenida Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero. Llegar es bastante sencillo si utilizas el transporte público de la Ciudad de México.

Si vienes en Metro, la estación más cercana es Politécnico (Línea 5, color amarillo). Al salir, puedes caminar o tomar un transporte corto que te deje sobre Wilfrido Massieu. También puedes llegar vía Metrobús bajando en la estación Instituto del Petróleo (Línea 6), que te deja a una distancia caminable del complejo del IPN.

En caso de llevar auto, debes tomar en cuenta que el Planetario no cuenta con estacionamiento, así que evita contratiempos y checa la mejor ruta en transporte público. Recuerda que la entrada es libre pero algunas actividades tienen cupo limitado, por lo que te recomendamos llegar temprano para asegurar tu lugar en los talleres y en el Domo Móvil.

LUGAR Y HORARIOS

¿Dónde?: Planetario Luis Enrique Erro (avenida Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX)

¿Cuándo?: Miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 17:00 horas.