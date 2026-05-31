Yahritza quiere hacer las pases

El Mundial FIFA 2026, más allá de las competencias futbolísticas entre naciones, representa la hermandad entre los pueblos, y el grupo Yahritza y su Esencia aprovechará la emoción del evento para volver a reconectar con sus fans.

La agrupación generó conversación inmediata en redes sociales luego de que subieran un videoclip, el cual es un adelanto de su nuevo sencillo “So bella”, cuya melodía invita a bailar en las fechas mundialistas.

Pero lo que más llamó la atención fue que Yahritza y sus hermanos Armando y Jairo Martínez, presumían sus playeras de la Selección Mexicana mientras cantaban parte del tema en colaboración con Low Clika.

Es de recordar que el grupo fue duramente criticado por un video donde los hermanos hablan de México y cosas de la cultura, como la comida, la cual no es de su agrado. “Se nota que eres igual que yo, te gusta bailar cumbia y reguetón, en la noche se armó un loquerón, un fiestón, llegaron los tragos, qué bendición”, es parte del sencillo del grupo.