Agentes de EUA, en ninguna acción federal en campo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, manifestó que no han participado agentes de la CIA en operaciones de seguridad en territorio mexicano.

Esto luego que se difundió que dos agentes de Estados Unidos, murieron en un accidente vehicular en Chihuahua derivado de un operativo contra el crimen organizado y que trabajaban con autoridades estatales.

“Primero hay una comunicación con la Embajada de Estados Unidos, Este jueves se tendrá una reunión con la gobernadora y la presidenta Claudia Sheinbaum como se mencionó en la mañanera.

“Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos con todos… Una relación de confianza, intercambio de información constante, pero es muy importante mencionar que en todos los operativos, nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo.

El funcionario destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no tenía conocimiento de que elementos de la CIA estaban participando en el operativo.

En otro tema, Omar García Harfuch informó que identificaron y desmantelaron una de las más importantes redes de contrabando de huachicol fiscal que operaba mediante empresas fachada, documentación falsa y simulación de operaciones comerciales para introducir combustible ilegal al país.

El funcionario señaló que esta célula delincuencial se dedicaba al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.