Al menos 3 mil 375 murieron desde el inicio de la guerra

El jefe del Servicio Estatal de Medicina Forense de Irán declaró que al menos 3 mil 375 personas murieron durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, entre ellas 496 mujeres y 383 menores de entre 1 y 18 años.

No fueron identificados

El 40 % de los cuerpos no pudieron ser identificados inicialmente debido a los intensos ataques con misiles contra Irán. Las víctimas eran principalmente residentes de las provincias de Teherán, Hormozgan e Isfahán, añadió el Servicio, citando a la agencia de noticias IRNA.

Por otro lado, la Municipalidad de Teherán informó que 46.623 viviendas resultaron dañadas en la capital durante 649 ataques aéreos en el marco de la guerra.