Alcaldesa de León renuncia al PAN

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) porque lleva años aguantando los ataques del poder, porque quienes lo dirigen perdieron el rumbo y han hecho todo para intentar descarrilar su gobierno.

La alcaldesa anunció este miércoles que se va del partido, porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León.

“No es posible que el CEN del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido; lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país”.

Por lo anterior, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, aseguró que se actuó con disposición permanente al diálogo ante la renuncia a la militancia panista de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien acusó este miércoles al partido de intentar descarrilar su gobierno.

En un pronunciamiento, Acción Nacional subrayó que es absolutamente falso que no hayan existido canales de comunicación con la alcaldesa.

Por ello, el blanquiazul rechazó cualquier intento de responsabilizar al partido.

Cabe resaltar que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha expresado interés por abanderar a Alejandra Gutiérrez en la próxima contienda para la Gubernatura de Guanajuato, y ha vertido elogios para ella.