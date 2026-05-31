Apuestan por la IA profesores de UNAM

El uso de inteligencia artificial, realidad virtual y otras tecnologías emergentes comienza a ganar espacio en las aulas de la UNAM, donde docentes de distintas facultades e institutos incorporan herramientas digitales para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y responder a nuevas formas de interacción de los estudiantes.

Las tecnologías emergentes en la educación representan una oportunidad para replantear la práctica docente y la manera en que los estudiantes construyen conocimiento, consideró Gustavo de la Cruz Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias y de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

El también técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) utiliza en sus clases realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial generativa para que los alumnos participen en experiencias inmersivas y desarrollen aprendizajes más significativos.

De la Cruz Martínez forma parte del proyecto Aula del Futuro, desarrollado por el ICAT y actualmente instalado en ocho planteles de bachillerato, cinco facultades, tres institutos y una biblioteca de la UNAM. La iniciativa busca transformar los espacios educativos tradicionales en entornos flexibles que favorezcan la interacción, la colaboración y la construcción del conocimiento.

El académico señaló que mientras los estudiantes recurren cada vez menos al lápiz y papel y muestran una mayor familiaridad con dispositivos móviles y plataformas digitales, parte del profesorado aún enfrenta resistencias para incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades académicas.

Una experiencia similar comparte Sinuhé Jurado Pulido, profesor de la Facultad de Odontología, quien desde hace más de una década se ha especializado en el uso de tecnologías aplicadas a la docencia. Aseguró que la inteligencia artificial permite diseñar secuencias didácticas, agilizar búsquedas de información y optimizar tiempos de preparación de clases.

Indispensable conocer tecnologías

Por su parte, Ana Eloísa Heredia García, profesora de la Facultad de Derecho, sostuvo que para conectar con las nuevas generaciones es indispensable que el profesorado conozca y utilice tecnologías de la información, bases de datos jurídicas e inteligencia artificial.

Heredia García propuso ampliar la capacitación docente en recursos tecnológicos como videos, gafas de realidad virtual, plataformas digitales y herramientas de consulta rápida, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y hacer más atractivas las actividades académicas.