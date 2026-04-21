Ariadna Montiel se reúne con servidores de la nación

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que sostuvo una reunión con servidores de la nación en Durango para agradecer su trabajo que “hace posible que el bienestar llegue hasta el último rincón de México”.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “ustedes son la fuerza que sostiene la transformación, con compromiso y profundo amor por el pueblo”.

Además, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les reconoció por hacer que México florezca con justicia y bienestar.

Fue la delegada Catalina García quien encabezó la recepción y quien destacó la relevancia de esta gira nacional para fortalecer la cercanía institucional y consolidar los avances en materia de bienestar.

Durante los últimos días la funcionaria también ha sostenido reuniones en Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Mérida.

Con la participación de directores regionales y del equipo estatal, se refrendó el compromiso de garantizar que los apoyos continúen llegando de manera directa y sin intermediarios a la población.

En el encuentro, se subrayó la diversidad y fortaleza del equipo en territorio: servidores provenientes de los valles, la ciudad capital, las regiones serranas, zonas desérticas, la Laguna y comunidades de pueblos indígenas, quienes, desde sus propias comunidades, hacen posible que los programas lleguen a cada rincón del estado, incluso en lenguas originarias.