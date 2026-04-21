Ataque en Teotihuacán genera alerta a embajadas

La tarde del lunes se reportó un tiroteo en la zona arqueológica de México, Teotihuacán. De acuerdo con autoridades, durante el incidente se realizaron varios disparos, lo que generó alerta en el sitio.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, dijo a medios locales que cuatro turistas extranjeros resultaron heridos: dos de nacionalidad colombiana, uno canadiense y uno ruso.

Reino Unido México brinda número de atención

A través de un post en redes sociales, la embajada británica en la Ciudad de México informó que tiene conocimiento del atentado ocurrido en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, por lo que llamó a sus ciudadanos a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades mexicanas.

También puso a disposición el número de emergencia consular +52 (55) 1670 3200, disponible las 24 horas, para atender cualquier situación relacionada con nacionales británicos en el país.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, lamentó el asesinato de un ciudadano canadiense y las lesiones de otro tras un ataque armado en Teotihuacán, Estado de México.

En un mensaje, la funcionaria calificó el hecho como un acto de violencia y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Señaló además que personal consular de su país ya se encuentra en contacto con los afectados para brindar asistencia. Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, lamentó la muerte de una ciudadana canadiense durante un tiroteo registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El diplomático canadiense se dijo en sus redes “profundamente entristecido” por los hechos registrados, donde un hombre disparó contra turistas que estaban en la zona. Indicó que otra mujer también resultó lesionada.