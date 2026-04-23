Autorizan que marinos sean capacitados en EUA

El pleno del Senado aprobó dos solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para que un total de 951 marinos y cadetes viajen a diversas ciudades de Estados Unidos a recibir capacitación y participar en ejercicios militares.

Se aprobó con 97 votos a favor y cinco en contra la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de 415 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país entre el 05 de junio y el 16 de julio de 2026, para participar en el Ejercicio Multinacional de “Flota 250” (FLEETEX250).