Balacera en la Pirámide de la Luna deja dos muertos

La zona arqueológica de Teotihuacán fue escenario de un ataque armado en la Pirámide de la Luna, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y trece heridas. El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirmó que el agresor utilizó un arma corta para asesinar a una mujer de nacionalidad canadiense y, posteriormente, se suicidó.

Respecto a las víctimas, el funcionario detalló que entre los lesionados se encuentran dos personas de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa. El Gobierno del Estado de México precisó que, además de los siete heridos por disparo, seis personas más resultaron con lesiones por caídas al intentar resguardarse.

Lamenta lo ocurrido CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó lo ocurrido a través de su cuenta de X: “Nos duele profundamente”. Sobre la situación actual del recinto, Castañeda informó que se mantiene un operativo con 300 efectivos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Sobre posibles medidas de refuerzo en la zona arqueológica, el secretario indicó que primero se analizará la forma en que ingresó el agresor y se tomarán acciones preventivas para evitar el ingreso de armas.

Finalmente, indicó que “lo importante es que la situación ya está controlada”.

Así también, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se solidarizó con las víctimas del ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán. Se brinda la atención a las víctimas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.