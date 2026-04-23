Cambio de postura de Trump sobre Irán

Los posteos sobre la guerra contra Irán en plena noche, la evocación de conflictos pasados y el rotundo no —pronunciado antes de las nueve de la mañana en Estados Unidos— a una extensión del alto el fuego: sin un acuerdo habrá “muchas bombas”. Luego, el giro de 180 grados pocas horas antes del vencimiento de la tregua.

Con un mensaje muy comedido, sin invectivas ni amenazas, Donald Trump anunció una prórroga del alto el fuego prácticamente por tiempo indefinido. Un volantazo que hizo que muchos inmediatamente lo calificaran como otro “Martes de Taco”, pues parecía desesperado por querer poner fin a la guerra.

Atrincherado en la Casa Blanca, el presidente comenzó su día con tonos triunfalistas.

“Acabo de echar un vistazo a un pequeño gráfico: la Primera Guerra Mundial duró cuatro años y tres meses. La Segunda, seis años. La guerra de Corea, tres años. Vietnam, 19 años. Irak, ocho años”, afirmó durante una entrevista.

“Habría ganado en Vietnam e Irak muy rápidamente si hubiera sido presidente”, añadió, dando a entender que también podría zanjar rápidamente el conflicto en Irán. Terminada la entrevista —que debía durar 20 minutos pero se prolongó casi 45—, Trump pasó todo el martes en una serie de reuniones para decidir cómo proceder con Irán.

Con la proximidad del vencimiento del alto el fuego —para el presidente, la noche del miércoles en Washington; para Pakistán, la noche del martes—, la tensión comenzó a aumentar en la avenida Pennsylvania 1600.

Anuncia extensión de tregua

Ante un Irán firme, Trump pasó la tarde evaluando cancelar el viaje de Vance, Witkoff y Kushner a Islamabad, para luego decidir posponerlo por tiempo indefinido. Pocos minutos después, en su red social Truth, anunció la extensión de la tregua manteniendo el bloqueo en Hormuz: “Atendemos la solicitud de Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán de suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan formular una propuesta unitaria”.

La solicitud de Pakistán de suspender el ataque y extender la tregua ofreció a Trump una vía de salida, al menos temporal, de un conflicto al que quiere poner fin a toda costa, dado el alto precio político que está pagando en casa.