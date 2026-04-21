Confirma EUA encuentros Washington-La Habana

Una delegación estadunidense integrada por secretarios adjuntos del Departamento de Estado sostuvo en La Habana un reciente encuentro con el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, confirmó este lunes una fuente oficial de Cuba.

El subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones exteriores, Alejandro García del Toro, respondió al diario oficial Granma sobre el acontecimiento, que generaba titulares en especial la prensa estadounidense, pero sin confirmación de La Habana.

“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción”, explicó el funcionario, tras confirmar que “recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”.

Al ofrecer otros datos, aunque sin precisar la fecha ni nombre de los participantes, explicó que en el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses.

Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional, subrayó el funcionario, en alusión a un supuesto ultimátum de dos semanas de Washington para que el régimen cubano realizara profundas reformas, como la apertura económica a las inversiones exteriores, las reparaciones para los damnificados por las expropiaciones y nacionalizaciones y elecciones libres.

Cuba confirma que delegación de EUA estuvo en la isla

Por lo anterior, el gobierno cubano confirmó el lunes que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de Estados Unidos en el marco de un cerco petrolero impuesto por Washington a la nación caribeña.

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre alto funcionarios de Cuba y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, dijo en declaraciones enviadas a The Associated Press y luego publicadas en el periódico oficial Granma, Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana.

García, sin embargo, desmintió que hubiera mensajes de ultimátum o conminatorios como se publicó en medios de Estados Unidos.